Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag freundlich

Um 15:52 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 34,26 EUR nach oben. Die Infineon-Aktie legte bis auf 34,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.324.512 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 36,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Mit einem Kursverlust von 65,68 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,320 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,47 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 02.02.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.951,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.159,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 02.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Infineon.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

