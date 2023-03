Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 34,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 34,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 179.038 Infineon-Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 7,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (20,68 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 65,59 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 0,320 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 41,47 EUR.

Am 02.02.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.951,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.159,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 04.05.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Analysten sehen für Infineon-Aktie Luft nach oben

Apple-Zulieferer TSMC-Aktie: Chiphersteller will wohl in Japan zweites Werk bauen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images