Infineon Aktie News: Infineon am Mittag leichter

Um 11:48 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 37,36 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 37,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 762.554 Stück.

Bei einem Wert von 37,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 1,61 Prozent wieder erreichen. Bei 20,68 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,58 EUR.

Am 02.02.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 3.951,00 EUR gegenüber 3.159,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Jefferies hebt Ziel für Infineon auf 28 Euro - Infineon-Aktie höher

Infineon-Aktie springt hoch: Infineon stockt Umsatz- und Gewinnprognose auf - Chipsektor profitiert von Micron-Prognose

Aktien von Apple-Zulieferern: Wer an den iPhone-Erfolg glaubt, muss nicht direkt in Apple-Aktien investieren

