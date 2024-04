Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 31,28 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 31,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 31,48 EUR. Bei 31,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 346.790 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 28,76 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,45 Prozent.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,355 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,68 EUR.

Infineon veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.702,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Infineon dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 2,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

