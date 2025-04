Infineon Aktie News: Infineon büßt am Mittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 29,72 EUR nach.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 29,72 EUR. Bei 29,18 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 29,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.052.063 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 27,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,372 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,81 EUR.

Am 04.02.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,51 Prozent auf 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags