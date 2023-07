Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 37,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 37,52 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 37,20 EUR ein. Bei 37,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.201.482 Infineon-Aktien gehandelt.

Bei 39,16 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 20,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 44,90 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,59 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 04.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.119,00 EUR im Vergleich zu 3.298,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

NASDAQ-Wert Intel-Aktie in Rot: Bau des Magdeburger Intel-Werks entschieden - Weitere Zugeständnisse durch Bund

Wie Experten die Infineon-Aktie im Mai einstuften