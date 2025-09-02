Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich Infineon

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 33,69 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 33,69 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 34,03 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.354.308 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 31,23 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,19 EUR.

Am 05.08.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Infineon-Aktie.

