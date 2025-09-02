Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 33,47 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 33,47 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 33,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 139.122 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,82 Prozent. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,352 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,19 EUR je Infineon-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,44 EUR je Infineon-Aktie.

