Infineon Aktie News: Infineon stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 34,25 EUR zeigte sich die Infineon-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Infineon-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 34,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 34,43 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,23 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.008 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 15,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 47,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,91 EUR.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

