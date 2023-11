Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 29,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,7 Prozent auf 29,00 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 935.897 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 28,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,01 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,21 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,55 EUR.

Am 03.08.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 4.089,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.618,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,59 EUR je Aktie belaufen.

