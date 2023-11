Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 28,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 28,71 EUR. Bei 28,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 114.016 Aktien.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (24,01 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 16,07 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,55 EUR an.

Am 03.08.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.089,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.618,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

