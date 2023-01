Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 29,99 EUR zu. Bei 30,39 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 29,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.777.665 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 41,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 45,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,320 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 38,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 15.11.2022. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.143,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.007,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,12 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Bildquellen: Infineon