Infineon Aktie News: Infineon am Mittag leichter

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 35,60 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 35,60 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 35,44 EUR. Bei 35,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 549.966 Infineon-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 31,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.149,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2024 aus.

