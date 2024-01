Infineon Aktie News: Infineon wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 33,98 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 33,98 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,75 EUR aus. Bei 35,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.148.180 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 18,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 25,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.149,00 EUR im Vergleich zu 4.143,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Infineon dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

