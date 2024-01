Infineon Aktie News: Infineon zieht am Donnerstagvormittag an

So bewegt sich Infineon

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 35,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 35,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 35,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,59 EUR. Zuletzt wechselten 142.372 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. 12,82 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 31,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 15.11.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.149,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 4.143,00 EUR umgesetzt.

Am 06.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels leichter

XETRA-Handel DAX schlussendlich in Rot