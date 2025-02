Infineon Aktie News: Infineon zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 9,8 Prozent.

Die Infineon-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,8 Prozent auf 34,31 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,17 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,40 EUR. Bisher wurden heute 9.503.671 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 11,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,348 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,33 EUR.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,92 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Infineon.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,51 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

