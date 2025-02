Infineon Aktie News: Infineon steigt am Dienstagvormittag stark

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 11,7 Prozent auf 34,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 11,7 Prozent auf 34,91 EUR zu. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.515.465 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 38,81 EUR erreichte der Titel am 14.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 11,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 27,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,00 EUR je Infineon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 12.11.2024. Infineon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,57 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,54 Prozent auf 3,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Ausblick: Infineon präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Absturz von US-Technologieaktien wie NVIDIA: Markt zu abhängig von Megacaps?

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer