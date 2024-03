Infineon Aktie News: Infineon büßt am Mittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 33,82 EUR.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 33,82 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.015.399 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 16,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,397 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,81 EUR.

Am 06.02.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.702,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Euro STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen