Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Montagvormittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,11 EUR nach oben.

Die Infineon-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 34,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 34,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 272.700 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 18,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,397 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,81 EUR.

Am 06.02.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.702,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

