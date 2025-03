Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag mit Einbußen

So entwickelt sich Infineon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 35,20 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 35,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 35,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,21 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 156.823 Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,02 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,80 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 21,02 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,372 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,81 EUR.

Am 04.02.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,51 Prozent verringert.

Am 08.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

