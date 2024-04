Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 31,64 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 31,64 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 31,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.327.240 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 21,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,355 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,68 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 06.02.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

