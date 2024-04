Infineon Aktie News: Infineon verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,51 EUR an der Tafel.

Die Infineon-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,51 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,74 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 31,51 EUR. Bei 31,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 149.383 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 16,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,355 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,68 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Infineon.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,05 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

