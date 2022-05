Infineon Aktie News: Infineon fällt am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,3 Prozent auf 27,35 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,45 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.567 Stück gehandelt.

Bei 43,85 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 37,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,69 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,46 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,45 EUR an.

Am 03.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.159,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.631,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2022 terminiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2023 aus.

