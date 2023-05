Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Infineon 32,62 EUR

-3,10% Charts

News

Analysen

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 32,58 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,98 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 32,80 EUR. Bisher wurden heute 2.908.824 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 30.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,20 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 20,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,58 EUR je Infineon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 02.02.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3.951,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.159,00 EUR erwirtschaftet worden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Am 30.07.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie & Co. vor großem Kurssprung? Wie der EU Chips Act der europäischen Halbleiterindustrie helfen soll

Ausblick: Infineon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NYSE-Titel Wolfspeed-Aktie verliert: ZF und Wolfspeed bauen Hightech-Forschungszentrum in Bayern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com