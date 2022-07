Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag stärker

Die Aktie legte um 04.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 22,50 EUR zu. Bei 22,53 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 188.183 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 43,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 01.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 2,55 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 39,78 EUR.

Am 09.05.2022 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,15 Prozent auf 3.298,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.700,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Infineon wird am 03.08.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,76 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Analysten sehen für Infineon-Aktie Luft nach oben

Infineon profitiert von anhaltend hoher Nachfrage der Autohersteller

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon