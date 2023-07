Infineon Aktie News: Infineon fällt am Mittag

Infineon im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 36,99 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 36,99 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,70 EUR ab. Bei 37,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 502.211 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 20,68 EUR. Abschläge von 44,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,59 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.119,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.298,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 vorlegen. Am 30.07.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

NASDAQ-Wert Intel-Aktie in Rot: Bau des Magdeburger Intel-Werks entschieden - Weitere Zugeständnisse durch Bund

Wie Experten die Infineon-Aktie im Mai einstuften