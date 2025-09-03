DAX23.705 +0,5%ESt505.329 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,91 -0,7%Gold3.540 -0,5%
Notierung im Blick

Infineon Aktie News: Infineon gibt am Donnerstagvormittag ab

04.09.25 09:25 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon gibt am Donnerstagvormittag ab

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 31,47 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
31,53 EUR -0,43 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 31,47 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 31,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,47 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 402.887 Stück gehandelt.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,29 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Mit Abgaben von 26,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,19 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
