Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 29,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,34 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.212.656 Infineon-Aktien.

Bei 40,80 EUR markierte der Titel am 07.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 43,36 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,320 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,92 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 15.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.143,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.007,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 37,78 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Infineon am 02.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.02.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je Infineon-Aktie.

