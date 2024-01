Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 34,56 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 34,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 34,39 EUR. Bei 34,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 709.296 Stück.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 16,52 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 27,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.149,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.

Am 06.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,36 EUR fest.

