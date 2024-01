Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Infineon

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 35,08 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 35,08 EUR zu. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 35,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,50 EUR. Zuletzt wechselten 1.828.010 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 14,81 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 29,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 4.143,00 EUR eingefahren.

Am 06.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

