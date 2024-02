Infineon Aktie News: Infineon am Mittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 33,78 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 33,78 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 33,83 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,58 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 600.325 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 16,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 19,86 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,92 EUR.

Am 15.11.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.149,00 EUR im Vergleich zu 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Infineon dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 2,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

