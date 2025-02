Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 34,46 EUR ab.

Die Infineon-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 34,46 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 34,01 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 34,22 EUR. Zuletzt wechselten 1.184.371 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 12,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 23,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,348 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,78 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,47 Prozent auf 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 4,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 10.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

