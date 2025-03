Infineon Aktie News: Infineon springt am Mittag hoch

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 36,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 5,7 Prozent auf 36,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 36,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.925.562 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 9,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 27,80 EUR. Abschläge von 22,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,372 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,81 EUR an.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus

Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt am Mittag