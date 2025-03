Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 35,22 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 35,22 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 35,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 324.733 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,372 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,81 EUR.

Am 04.02.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,42 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Infineon.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



