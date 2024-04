Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagmittag schwächer

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 31,45 EUR ab.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 31,45 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 31,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,36 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 836.480 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 28,06 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 13,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,355 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,68 EUR an.

Infineon gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR im Vergleich zu 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

