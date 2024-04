Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 31,37 EUR nach.

Um 09:06 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 31,37 EUR. Bei 31,30 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 31,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 168.710 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,355 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,68 EUR.

Infineon gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.702,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.951,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

