Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Infineon

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 33,00 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 33,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 32,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,03 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.167 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 22,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (21,87 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,51 EUR.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.089,00 EUR – ein Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus.

