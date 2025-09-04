DAX23.816 +0,2%ESt505.360 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,64 -0,4%Gold3.549 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Porsche PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen
NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an! NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Infineon im Blick

Infineon Aktie News: Infineon steigt am Freitagmittag

05.09.25 12:06 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon steigt am Freitagmittag

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 31,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
31,95 EUR 0,61 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 31,98 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,99 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,58 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 780.957 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 27,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,352 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 43,19 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie nach tagelanger Talfahrt volatil: Was dennoch weiter belastet

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient

So schätzen Analysten die Infineon-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Infineon

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
11:11Infineon BuyDeutsche Bank AG
08:01Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:11Infineon BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen