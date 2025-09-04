Infineon Aktie News: Infineon steigt am Freitagmittag

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 31,98 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 31,98 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,99 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,58 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 780.957 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 27,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,352 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 43,19 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

