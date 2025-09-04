Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 31,64 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 31,64 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 31,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 169.610 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,64 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 36,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,19 EUR für die Infineon-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 3,70 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,05 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Infineon dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

