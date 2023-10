Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 32,83 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 32,83 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,28 EUR zu. Bei 32,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.425.738 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 18,48 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,14 EUR ab. Abschläge von 32,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 45,34 EUR.

Am 03.08.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.618,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone