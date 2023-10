Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Nachmittag freundlich

Infineon im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 32,47 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 32,47 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 33,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.374.034 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Bei einem Wert von 22,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,34 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 03.08.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.089,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.618,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

