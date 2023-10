Infineon Aktie News: Infineon macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 32,60 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 32,60 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,73 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,66 EUR. Bisher wurden heute 165.856 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,14 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,34 EUR aus.

Am 03.08.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent auf 4.089,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

