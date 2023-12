Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 35,85 EUR.

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 35,85 EUR ab. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,59 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,77 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.182.923 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 10,98 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 32,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 15.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.149,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,37 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

