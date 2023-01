Infineon Aktie News: Infineon am Mittag nahe Vortagesniveau

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 29,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 29,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 29,48 EUR. Bei 29,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 399.150 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.01.2022 bei 40,80 EUR. Gewinne von 27,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 43,94 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 0,320 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 38,92 EUR angegeben.

Infineon veröffentlichte am 15.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.143,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.007,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Infineon dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Intel-Aktie an der NASDAQ schwächer: Intel-Pläne in Magdeburg durch höhere Bau- und Energiekosten belastet

Infineon-Aktie dreht ins Minus: Infineon-Chef hält Milliarden-Übernahmen für möglich

Aktien von AIXTRON, STMicro, Infineon und Co. unter Druck: Vorsichtige Micron-Aussagen belasten Europas Chipwerte - Micron will Stellen streichen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com