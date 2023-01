Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Infineon-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 29,67 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 29,61 EUR. Bei 29,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.551 Infineon-Aktien.

Am 07.01.2022 markierte das Papier bei 40,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,28 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 38,92 EUR.

Am 15.11.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.007,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.143,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 02.02.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Intel-Aktie an der NASDAQ schwächer: Intel-Pläne in Magdeburg durch höhere Bau- und Energiekosten belastet

Infineon-Aktie dreht ins Minus: Infineon-Chef hält Milliarden-Übernahmen für möglich

Aktien von AIXTRON, STMicro, Infineon und Co. unter Druck: Vorsichtige Micron-Aussagen belasten Europas Chipwerte - Micron will Stellen streichen

