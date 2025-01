Infineon Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Infineon ein

Infineon im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 6,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,5 Prozent auf 33,01 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 33,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 31,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.029.828 Infineon-Aktien.

Am 13.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 38,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 14,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,89 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,57 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,92 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 04.02.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 10.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,50 EUR je Aktie.

