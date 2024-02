Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Infineon

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 33,26 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 33,26 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 33,16 EUR. Bei 33,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 5.878.126 Stück.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 21,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 18,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,92 EUR.

Am 15.11.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.149,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,33 EUR je Aktie aus.

