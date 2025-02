Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 37,00 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 37,00 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,63 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.877.707 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 38,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 4,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (27,80 EUR). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 24,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,348 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 41,22 EUR.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 10.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je Infineon-Aktie.

