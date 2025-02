Infineon Aktie News: Infineon bricht am Nachmittag nach oben aus

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 37,31 EUR zu.

Das Papier von Infineon konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 37,31 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 37,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,28 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.891.918 Stück gehandelt.

Am 14.06.2024 markierte das Papier bei 38,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 27,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 34,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,348 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,22 EUR.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,57 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 08.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 10.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

