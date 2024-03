Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Mittwochnachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 33,79 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 33,79 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 33,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,35 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.823.274 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Mit einem Zuwachs von 19,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 19,88 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,397 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,81 EUR.

Infineon gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.702,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 vorlegen. Infineon dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 2,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

